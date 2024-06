Mauro Cezar bate o martelo sobre pênalti em Bruno Henrique no Flamengo x Fluminense

Mauro Cezar opinou sobre o pênalti (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 19:22 • Rio de Janeiro

A vitória do Flamengo sobre o Fluminense não ficou isenta de polêmicas. O único gol da partida saiu de um pênalti em Bruno Henrique que levantou dúvidas dos internautas. Na opinião do jornalista Mauro Cezar, a marcação foi correta. Veja o que o comentarista disse em live pós-jogo:

- Ele teve duas oportunidades de marcar o pênalti, uma do Ganso no David Luiz. Marcou? Não marcou. Se quisesse marcar, marcava. Aquele é o pênalti que o árbitro escolhe quando quer marcar. O pênalti do final tem um ângulo de baixo que para mim mostra que o Calegari de fato acaba trançando as pernas do Bruno Henrique e derrubando o atacante. Então, entendo que houve sim a penalidade. Embora, no primeiro momento, até achei que não. Mas, o ângulo de baixo acho que mostra que o atrapalhado Calegari, que já tinha feito uma falta meio bizarra do Bruno Henrique, derruba o jogador. A disputa de bola é o ombro com o ombro, brigando em imposição fisica.