Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 15:10 • Rio de Janeiro

Apesar de ter sido derrotado por apenas um gol, o goleiro Rossi fechou o gol contra o Bolívar e garantiu ao Flamengo a classificação às quartas de final da Libertadores pela vantagem no placar agregado. Após a classificação conquistada nesta quinta-feira (22), a jornalista da Globo Mariana Gross revelou em seu Instagram que a escolha da roupa para edição do dia do jornal foi uma homenagem ao goleiro.

Nas quartas de final o Rubro-Negro enfrenta o Peñarol, do Uruguai, que superou o The Strongest, também da Bolívia. Agora, Rossi volta a entrar em campo para jogar contra o Bragantino, pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h de domingo (25), no Maracanã.