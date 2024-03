Marcos Braz revela preocupação do Flamengo na Libertadores e comenta polêmica sobre jogo do Vasco no Maracanã

Marcos Braz prefere que o Flamengo fuja de adversários que joguem na altitude (Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 19:56 • Luque (PAR)

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz revelou uma preocupação específica com o sorteio da Libertadores. Em entrevista à "ESPN", o vice de futebol não escondeu o temos em jogar contra um adversário que atue na altitude.

- A gente sempre fica preocupado com a logística, jogar em altitude é sempre uma preocupação. Temos uma preocupação ainda maior, pois vamos estrear fora (de casa) e é no meio das decisões do estadual.

Além disso, Braz comentou sobre a polêmica do jogo do Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca ser realizado no Maracanã. O cartola afirmou que o Flamengo nunca foi contra a vontade do Cruz-Maltino e falou sobre o processo de licitação para gerir o complexo de forma definitiva.

- O Flamengo nunca foi contra esse jogo. A gente vinha conversando com o Rodolfo Landim. Mas enfim, teve o jogo, o Vaco não conseguiu seu objetivo e temos que respeitar o Nova Iguaçu. Essa eterna situação de quererem jogar no Maracanã. As pessoas têm que entender que hoje quem toma conta do Vasco não são só aqueles conselheiros e portugueses, é uma empresa privada. E ela não pode ter um benefício direto por causa do estádio. É um processo licitatório correto, limpo e transparente, onde vários órgãos de controle estão de olho. Vai ganhar a melhor proposta e quem vai se beneficiar é o povo do Rio de Janeiro.

As decisões do Campeonato Carioca estão marcadas para os dois próximos finais de semana após a Data Fifa. Por outro lado, a Libertadores tem início marcado para a primeira semana de abril.