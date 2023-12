Horas antes de desaparecer em São Paulo, Marcelinho Carioca publicou um vídeo com o cantor Thiaguinho, na Neo Química Arena. No estádio, o ex-jogador tietou o artista, que retribuiu os elogios do ídolo do Corinthians. O ex-jogador foi sequestrado depois do evento, ainda tem paradeiro desconhecido e teve o carro encontrado abandonado em Itaquaquecetuba. Assista ao vídeo acima: