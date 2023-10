Jorge Sampaoli comandou o Flamengo por cinco meses e amargou a eliminação precoce na Copa Libertadores e o vice na Copa do Brasil. Ao todo foram 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. A saída do treinador chileno abriu espaço para Tite, que aceitou a proposta do Rubro-Negro e deve assumir o time no início da próxima semana.