Adversário de Acelino 'Popó' Freitas na luta de exibição do Fight Music Show, Júnior Dublê conversou com a equipe do Lance! sobre as expectativas e a preparação para o duelo deste sábado (26), em São Paulo. Os competidores, inclusive, promoveram um treino aberto na última quinta-feira (24) na Escola de Boxe Antonio Carollo, em Jardim Paulista, para entrar no clima do embate deste final de semana.