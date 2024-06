Louis Vuitton lanca coleção de uniformes esportivos; confira

Nova linha de uniformes esportivos da Louis Vuitton (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 12:30 • Rio de Janeiro

Com piso revestido em grama e uma trilha sonora que remete aos estádios de futebol, o destaque do desfile de Primavera-Verão 2025 ficou por conta dos uniformes esportivos assinados por Pharrell e Louis Vuitton, variando em cores e tecidos, a dupla segue supreendendo o mundo dos fashionistas. O desfile da marca Louis Vuitton aconteceu no marcante prédio da UNESCO, nem Paris, sede dos Jogos Olímpicos 2024.

A coleção nomeada de “Le monde est à vous” (“O mundo é seu”, em francês), contou com uma palestra do escritor suíço Simon Njami para diplomatas, interpretada por crianças de diversas nacionalidades.

A trilha sonora do desfile dos uniforme esportivos da Louis Vuitton, foi uma apresentação ao vivo do coral gospel "Voices of Fire" em parceria com a orquestra "Pont Neuf", cantando músicas inéditas feitas por Pharrell Williams e John Legend, dono do hit "All Of Me".

Look da nova coleção de uniformes esportivos da Louis Vuitton (Foto: Divulgação)

