O programa "Fantástico", da TV Globo, exibiu na noite deste domingo (29) uma entrevista com a cantora Iza, que revelou que em seu novo álbum musical, ela dedicou uma canção ao namorado Yuri Lima, volante do Mirassol. A artista disse que "redescobriu o sexo" com o jogador e que se diz "feliz e apaixonada".