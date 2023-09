Segundo a publicação, a ida de Lewandowski e seus companheiros ao restaurante Nusr-et, do chef Salt Bae, famoso pelo bife banhado à ouro, ocorreu após o empate sem gols com o México, durante a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. A matéria afirma, ainda, que o atacante utilizou o dinheiro da federação para pagar a conta do local - caracterizado pelos altos valores.