Lance de Rony em jogo do Palmeiras viraliza na web: ‘Novo zagueiro do Grêmio’

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 20:28 • Caxias do Sul (RS)

O atacante Rony, do Palmeiras, viralizou com um lance no jogo contra o Grêmio, nesta quinta-feira (4), em Caxias do Sul. Ainda no primeiro tempo, Flaco López teve uma grande chance, chutou para o gol, mas o companheiro de ataque colocou a cabeça na frente e desviou a bola.

A jogada envolvendo Rony repercutiu nas redes sociais e internautas compartilharam o lance. Alguns torcedores do Palmeiras ficaram irritados com a situação. Naquele momento do jogo, o Alviverde já perdia o jogo por 1 a 0, com gol de Pavón, aos três minutos.

Confira a repercussão do lance nas redes sociais: