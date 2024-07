Key Alves participou do BBB 2023 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 19:40 • Rio de Janeiro

Durante o programa da SBT 'Sabadou', a jogadora de vôlei Key Alves revelou detalhes do interesse romântico manifestado por Bruno Mars quando o cantor estava no Brasil. A atleta contou que o contato aconteceu por intermédio de uma amiga e do empresário do artista.

- Foi uma história muito doida. Eu estava no interior, e teve show dele aqui em São Paulo, e uma amiga minha, muito famosa aqui no Brasil, me liga: ‘Key, onde você está?’. Falei ‘estou em Bauru’, e ela: ‘O empresário do Bruno Mars me ligou e perguntou quem é essa, mostrando seu Instagram’ - disse Key sobre o contato do empresário de Bruno Mars.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Key disse que acabou não indo para o encontro, pois estava no interior paulista e o transporte ficaria inviável.

Key Alves participou do BBB em 2023 (Foto: Reprodução)

Key Alves era líbero do Osasco, antes de se afastar da carreira de atleta para dedicar-se ao entretenimento.

