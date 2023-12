Ex-técnico do Flamengo, Joel Santana falou sobre a chegada de Tite ao Rubro-Negro e projetou a temporada do clube em 2024. Em conversa com o Lance! no evento "Craque do Amanhã", o ex-treinador citou "sequelas" deixadas pelos títulos perdidos em 2023. "Papai Joel" também aproveitou para revelar que está na torcida pelo Fluminense na final do Mundial de Clubes, contra o Manchester City. Assista ao vídeo acima: