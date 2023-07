No início de julho, os advogados de Gustavo Scarpa solicitaram à Justiça que fosse realizada transferência de 30% do salário de Bigode na tentativa de recuperar os mais de R$ 6 milhões aplicados na 'Xland' - por indicação de Willian. O atleta recebe uma parte de seus pagamentos do Fluminense e outra do Athletico., clube que defende atualmente.