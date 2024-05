Justiça bate martelo e bloqueia contas de ex-jogador brasileiro da NBA; entenda

Justiça bloqueou bens do ex-jogador da NBA Leandrinho (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 28/05/2024 - 18:43 • Rio de Janeiro (RJ)

A Justiça bloqueou as contas de Leandrinho, ex-jogador de basquete brasileiro. A decisão aconteceu na última sexta-feira (24), através do juiz Milton Delgado Soares, da 1ª Vara de Família da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações de Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, a ordem por parte da Justiça determina a penhora de um total de R$ 11,7 milhões. O motivo é uma ação movida pela atriz Samara Felippo, ex-esposa do atleta de 41 anos.

Segundo o documento, Leandrinho devia para a ex-mulher cerca de R$ 3,4 milhões. As partes assinaram um acordo para o pagamento dos valores em setembro de 2014. O ex-jogador, no entanto, nunca realizou o pagamento das parcelas, o que causou juros e outras correções monetárias, elevando as cifras.

Agora, a Justiça deve apresentar relatórios fiscais dos valores penhorados de Leandrinho num período de três a cinco dias.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Entenda o problema entre Leandrinho com a ex-mulher

Em março, a atriz utilizou as redes sociais para denunciar um suposto golpe por parte do ex-jogador. Samara contou que Leandrinho colocou a casa onde moravam antes da separação para venda, no nome do irmão. A atriz contribuiu para a compra do imóvel.

- Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. Sim, eu não tive direito a nada. E eu luto na Justiça, há quase dez anos, para ter o que é meu por direito de volta - disse Samara.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Leandrinho respondeu as acusações e explicou o porquê colocou a casa no nome do seu irmão.

- A senhora Samara é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes - disse.

O jogador de 41 anos está aposentado do basquete desde 2020, quando defendeu o Minas. Ele acumula passagens por equipes da NBA como Phoenix Suns, Golden State Warriors, Boston Celtics, Indiana Pacers, entre outros.