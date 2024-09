Jornalistas não perdoam Vini Jr após vitória da Seleção Brasileira: ‘Péssimo’

Vini Jr em ação pela Seleção Brasileira contra o Equador (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira venceu o Equador por 1 a 0 em jogo de poucas emoções no Couto Pereira, na última sexta-feira (6). Um dos jogadores mais criticados na partida foi o atacante Vini Jr, que mais uma vez não conseguiu ter uma grande exibição com a camisa do Brasil.

Vini Jr teve uma grande temporada pelo Real Madrid, que o credencia para os prêmios de melhor jogador do mundo. Contudo, o atacante não consegue repetir pelo Brasil o futebol apresentado no time espanhol. Nas redes sociais, jornalistas criticaram a atuação do jogador.

