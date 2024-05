Jornalistas não perdoam falha de Marcelo Lomba no gol sofrido pelo Palmeiras: ‘Frangaço’

Marcelo Lomba tem 37 anos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 00:26 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu, nesta quinta-feira (2), o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil. Em um jogo com final heróico para Estevão, que marcou gol no final, a noite não foi terminou tão feliz para Marcelo Lomba. Apesar da vitória do Verdão, o gol sofrido pelo reserva de Weverton resultou em críticas nas redes socias.

Na finalização de Patrick Brey, autor do gol do Botafogo-SP, Marcelo Lomba tenta fazer a defesa com o pé. A bola acaba passando por debaixo da perna do goleiro e morre no fundo da rede do Palmeiras. Naquele momento, o gol empatou a partida e colocou em cheque a vitória do time.

Veja o comentário dos jornalistas nas redes sociais: