(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 15:31 • Rio de Janeiro

Autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Criciúma por dois a um, Cacá chamou atenção por uma declaração após o jogo na última terça-feira (16). O zagueiro passou irritado na zona mista da Neo Química Arena, disparando ofensas contra a mídia. A postura de Cacá foi fortemente criticada por diversos jornalistas como Mauro Cezar, Vessoni e Gian Oddi.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- É uma burrice do Cacá fazer o que ele fez, falar da maneira que ele falou. Demonstra um descontrole, uma dificuldade de lidar com pressão de quem joga no Corinthians. Ele deve ser até muito elogiado por isso, porque estamos em um Brasil que adora esse tipo de coisa. Ele foi mal educado até com uma torcedora que pediu foto. Se você está sem cabeça, vira as costas e não fala com ninguém - declarou Gian sobre a atitude do jogador do Corinthians.

Confira a reação de outros jornalistas abaixo;

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cacá foi o autor do segundo gol do Corinthians (Ettore Chiereguini/AGIF)

Cacá soma cinco gols na temporada e é artilheiro do Corinthians no Brasileirão, com três. Nesta edição do torneio, o zagueiro também já anotou dois gols contra.

Apesar da vitória, a equipe do Parque São Jorge segue na décima sétima colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 15 pontos conquistados. O clube catarinense, por sua vez, aparece três posições à frente, com 17.