Ex-Flamengo defende permanência de Tite no clube e manda recado a Landim

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador com passagem pelo Flamengo, Denílson falou sobre o momento ruim da equipe na temporada. Para o comentarista do "Jogo Aberto", o Rubro-Negro precisa manter Tite no comando do time. O pentacampeão do mundo também relembrou a má fase que o técnico teve no comando do Corinthians.

- Não achei que essa oscilação do Flamengo aconteceria tão rápido. Eu acho que é momento de Landim, Marcos Braz e Tite se entenderem. O Corinthians passou por uma dificuldade com o Tite no início, e o Andrés Sanchez, naquela ocasião, segurou. Depois veio o bom momento, com a conquista de títulos - começou.

- A diretoria do Flamengo precisa segurar o Tite, passar por essa turbulência. Eu não tenho dúvida que o Tite é o nome mais indicado para o Flamengo. E eu acho que ele é do nível da grandeza do Flamengo. Como está o relacionamento com os jogadores? Tá legal? Então tem que seguir - completou o ex-jogador.

Campeão carioca, o Flamengo vive má fase desde a conquista do estadual. O Rubro-Negro está em situação delicada na Libertadores e não depende mais de si para se classificar às oitavas de final do torneio. No Campeonato Brasileiro, o clube não vence desde a segunda rodada e está na 7ª posição, com oito pontos.