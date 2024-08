Jornalistas criticam atitude de Gerson em Bolívar x Flamengo: ‘Irresponsável’

Gerson perdeu boa chance de gol em Bolívar x Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 22:28 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo teve uma grande chance de abrir o placar no primeiro tempo contra o Bolívar, na Libertadores. Após passe de De La Cruz, Gerson saiu sozinho com o goleiro, mas hesitou na hora de finalizar e perdeu a posse da bola. Jornalistas criticaram o jogador no lance.

Ao demorar para finalizar, Gerson foi desarmado pelo marcador e caiu na área após contato com o goleiro. O árbitro não entendeu o lance como faltoso e mandou a jogada seguir. No jogo da ida, no Maracanã o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de Luiz Araújo e Léo Pereira.

Veja os comentários dos jornalistas nas redes sociais: