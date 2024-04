Jornalista se fantasia de Einstein para detonar trio do Flamengo: ‘Futebol virou ciência’

Apresentador se fantasiou de Einstein para criticar Tite e jogadores do Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 19:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O apresentador Thiago Asmar, o "Pilhado", se fantasiou de Albert Einstein para ironizar a derrota do Flamengo para o Botafogo, no Campeonato Brasileiro. Com uma peruca branca e jaleco, o jornalista criticou o técnico Tite e alguns jogadores do Rubro-Negro. O integrante da "Jovem Pan Esportes" também citou a ciência no futebol da equipe.

- Estou vestido de Albert "EinsTite". Futebol virou ciência. Todo mundo que ele poupou, se machucou, ou seja, a ciência tá funcionando no Flamengo. Pulgar machucou, Arrascaeta machucou, ninguém correu… Mas hoje vou falar de ciência, do calor. Agora não pode mais jogador às 11h, não dá para quem se prepara todo dia fisicamente - ironizou o apresentador.

- Agora, o projeto do Flamengo é botar o time para jogar beach tennis, peteca. Contra o Atlético-GO, Millonarios e Palmeiras não foi às 11h e o Flamengo não jogou nada. O Flamengo desde que acabou o Carioca não joga. Porque o físico de Pulgar, Arrascaeta e Gerson é pior que o do Hulk, Paulinho e Veiga? Provavelmente porque tem menos dedicação - completou.