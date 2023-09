Em desvantagem no placar desde os 5 minutos de jogo, o Athletico criou uma blitz no segundo tempo em busca do empate, na Ligga Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. A pressão rubro-negra criou um duelo à parte entre Everson e Vitor Roque. Depois de uma série de milagres do goleiro, a batalha dos dois terminou com gol do atacante aos 32' da etapa final.