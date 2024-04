Jornalista questiona VAR em anulação de gol da LDU contra o Botafogo: ‘Não é pra isso’

VAR anulou gol da LDU contra o Botafogo (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 20:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro tempo de LDU x Botafogo, nesta quinta-feira (11), contou com a anulação de um gol da equipe equatoriana, por impedimento. O comentarista Sérgio Xavier Filho, do "sportv", criticou a atuação do árbitro de vídeo no lance no jogo pela Libertadores.

- O VAR da Conmebol foi buscar um impedimento de 1900 e bolinha pra anular o gol da LDU contra o Botafogo. Ficam rebobinando a fita até achar algo. Var não é pra isso. É o pior VAR do mundo - escreveu Sérgio Xavier Filho.

O VAR pegou impedimento no início da jogada e demorou cerca de quatro minutos para chegar ao veredito sobre o lance. A LDU já havia marcado um gol, com Alzugaray, aos quatro minutos. O Botafogo estreou com derrota no torneio, em casa, contra o Junior Barranquilla.