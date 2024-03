Jornalista questiona acusações de Textor sobre arbitragem no Brasileirão: ‘Fanfarrão’

Textor afirmou ter áudios de árbitros reclamando de não terem recebido propina no Brasileirão 2023 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 17:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono do Botafogo, John Textor fez uma grave acusação sobre conduta da arbitragem no último Brasileirão. O empresário afirmou ter áudios de árbitros reclamando de não receberem propina nos jogos do torneio em 2023. Em live no "UOL", o jornalista Arnaldo Ribeiro questionou o norte-americano e o classificou como "fanfarrão".

- A derrocada do Botafogo no Brasileirão de 2023 foi no campo. No campo, não exatamente em relação a arbitragem! Sinceramente, eu acho que o John Textor é um fanfarrão. Um fanfarrão! É um cartola como qualquer um brasileiro, defende o dele e faz acusações pra lá e pra cá. Que prove, então - começou o jornalista.

- Que prove todas as questões que ele tem levantado desde novembro do ano passado. A cada hora ele toca nesse assunto, como se o Botafogo tivesse perdido o campeonato por conta da arbitragem. E o torcedor do Botafogo acaba acreditando nisso, que perderam o campeonato por conta de esquema de arbitragem. Então, prove! - completou.