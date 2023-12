O Fluminense embarcou nesta terça-feira (12) para a Arábia Saudita com o apoio de inúmeros torcedores no Aeroporto do Galeão. Centenas de tricolores fizeram festa antes do avião decolar rumo ao Mundial de Clubes. Em programa da "ESPN", o jornalista Gustavo Zupak exaltou a festa da torcida no Rio de Janeiro.