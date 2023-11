O jornalista João Paulo Cappellanes se revoltou após a derrota da Seleção Brasileira para a Argentina, na última terça-feira (21). No "Jogo Aberto", o comentarista detonou a declaração de Gabriel Jesus após a partida, e aproveitou para criticar Neymar, que publicou um vídeo nas redes sociais depois do jogo no Maracanã.