Antes da bola rolar para Flamengo e Palmeiras, na última quarta-feira (9), Leila Pereira esteve à beira do gramado e tirou fotos com alguns torcedores do Flamengo. Durante o programa "Jogo Aberto", o jornalista João Paulo Cappellanes criticou a atitude da presidente do Alviverde, que também interagiu com alguns rubro-negros.