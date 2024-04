Jornalista da Globo critica protesto de torcida do Vasco: ‘Humilhação em local de trabalho’

Protesto de torcedores do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 20:17 • Rio de Janeiro (RJ)

A segunda-feira (29) do Vasco foi marcada por um protesto de torcidas organizadas do clube no CT Moacyr Barbosa. Torcedores cobraram jogadores e dirigentes pela goleada sofrida diante do Criciúma no último sábado (27), por 4 a 0, em São Januário. O apresentador André Rizek questionou a atitude do grupo.

- Membros de organizadas deram o maior esculacho nos jogadores do Vasco e agora, tratados como heróis por seus pares, vangloriam-se disso nas redes sociais. Como o Vasco - e todos os clubes permitem essa humilhação dos seus próprios jogadores, em pleno local de trabalho deles? - começou.

- Por mais vexatório que tenha sido o jogo de sábado, dirigente está lá para agir com sobriedade. Ao permitir essa loucura, é como se a instituição estivesse endossando tudo o que (previsivelmente) foi dito hoje aos atletas. Em pleno local de trabalho deles - completou o jornalista.

Novo diretor de futebol do Cruzmaltino, Pedro Martins, estava no CT no momento do protesto dos torcedores. O CEO da SAF do clube, Lúcio Barbosa, também esteve presente. O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (1), às 19h, contra o Fortaleza, no Castelão. A partida será válida pela Copa do Brasil.