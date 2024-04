Criciúma goleou o Vasco por 4 a 0 (Foto: Cleiton Ramos/Criciúma)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 18:49 • São Paulo (SP)

O jornalista Lucas Pedrosa fez um longo texto de desabafo após a goleada sofrida pelo Vasco em jogo contra o Criciúma, em São Januário.

Segundo suas palavras, a atuação do Vasco durante a partida foi 'desprezível', citando também o fato do estádio cheio e da presença da torcida mesmo com o resultado.

- Desprezível. Parece uma palavra forte. E até é. Mas se encaixa perfeitamente na atuação do Vasco diante do Criciúma. Porque se trata do desprezo que o time que entrou em campo hoje teve com a torcida. Não só a que compareceu e lotou São Januário (como sempre), mas qualquer um que parou minutos do seu sábado para acompanhar a equipe - disse.

Ainda durante sua declaração, citou a goleada que o Vasco sofreu há alguns anos contra o Avaí, também no São Januário. Exaltando a torcida, fez um paralelo e disse que todos 'que representam o Vasco deram um vexame'.

- Já todos os nomes que representaram o Vasco deram um vexame. Falamos de desprezo no início desse texto, certo? Pois bem: desprezo é exatamente o sentimento que qualquer vascaíno tem pelo time neste dia 27 de abril de 2024. Vai além do futebol. Tem a ver com postura - completou.

