Benjamin Back detona o Vasco durante goleada contra o Criciúma: ‘Esse time é horroroso’

Benjamin Back disparou contra o Vasco (Foto: Reprodução/SBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 17:55 • São Paulo (SP)

A goleada do Criciúma em cima do Vasco gerou uma série de comentários por conta do desempenho da equipe carioca. O jornalista Benjamin Back não poupou palavras e se manifestou nas redes sociais ainda com a bola rolando.

Segundo as palavras do apresentador, 'é um time horroroso'. Na sua crítica, ainda citou a 777, SAF do Vasco - que também rendeu diversas críticas da torcida.

- Esse time do Vasco é horroroso! O que essa 777 fez lá? - escreveu nas suas redes sociais.

Benja não parou por aí. Ainda no mesmo comentário disparou que 'era constrangedor ver esse time jogar'.

- Chega a ser constrangedor ver esse time jogar - completou.

O Criciúma abriu uma vantagem de 4 a 0 em cima do Vasco, que joga no São Januário pelo Campeonato Brasileiro.