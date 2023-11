Restando três rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo alcançou a vice-liderança do torneio ao vencer o América-MG por 3 a 0. No entanto, para o jornalista Rodrigo Bueno, o aproveitamento do treinador não é suficiente para ser campeão brasileiro. O comentarista da "ESPN" afirmou que o técnico do Rubro-Negro "deixou a desejar".