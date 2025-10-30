Jornalista cita Arrascaeta como segundo melhor estrangeiro no Brasil e elege o primeiro

Durante o programa "É tudo nosso", do SBT, o jornalista Mauro Beting revelou que o meia Arrascaeta é o segundo melhor estrangeiro que ele viu atuar no futebol brasileiro e o segundo maior camisa 10 da história do Flamengo, atrás apenas do ídolo Zico.

continua após a publicidade

➡️Felipe Melo ironiza atitude do Racing durante classificação do Flamengo na Libertadores

Segundo o jornalista, apenas o meia uruguaio Pedro Rocha, que marcou época vestindo as camisas de São Paulo, Coritiba, Palmeiras e Bangu, foi o melhor estrangeiro a jogar no futebol brasileiro. Arrascaeta vem logo atrás do conterrâneo, que atuou no Brasil entre 1970 e 1979.

- Eu coloco o Arrascaeta como o segundo maior camisa 10 da história do Flamengo e possivelmente como o segundo melhor estrangeiro que vi no futebol brasileiro. Para mim jogou bem mais que o Petkovic e só perde para o Pedro Rocha. O Arrascaeta é um monstro - disse Mauro Beting.

continua após a publicidade

Com a classificação para a grande final da Libertadores, Arrascaeta irá disputar sua quarta final pelo Flamengo, desde 2019. Com a camisa rubro-negra, o uruguaio se tornou um verdadeiro ídolo da torcida e esteve presente em todos os títulos neste período vitorioso do Flamengo.

➡️Torcedores do Flamengo 'defendem' declaração do técnico do Racing: 'Foi valente'

Flamengo aguarda o vencedor de Palmeiras x LDU

Com a classificação assegurada, o Flamengo aguarda o vencedor de Palmeiras x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30). Para chegar a grande final, o Verdão precisa construir um placar de três ou mais gols de diferença, contra a equipe equatoriana.

continua após a publicidade

A grande decisão da Libertadores de 2025 acontece no Estádio Monumental de Lima, no Peru, no próximo dia 29 de novembro.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas