O Flamengo venceu o Olimpia na Libertadores, nesta quinta-feira (3), por 1 a 0. O Rubro-Negro vai com vantagem para o jogo de volta das oitavas de final do torneio, na próxima semana. O jornalista Pedro Ivo Almeida, da "ESPN" apontou as dificuldades do time carioca nesta noite no Maracanã.