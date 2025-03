Jornalista aponta favorito para decisão do Paulistão em caso de pênaltis

Corinthians e Palmeiras decidem o título do Paulistão, nesta quinta-feira (27), às 21h35, na Neo Química Arena. Durante uma participação no programa "Donos da Bola", da Band, o jornalista Jorge Nicola apontou um favorito caso a final seja decidida nos pênaltis. Para ele, o Timão terá a vantagem.

As penalidades só serão necessárias se o Palmeiras vencer o confronto por apenas um gol de diferença. Isso porque, a equipe de Ramon Díaz venceu o primeiro confronto por 1 a 0, no último dia 16, no Allianz Parque. Neste cenário, Nicola cravou que o Corinthians irá conseguir levantar a taça do estadual em cima do principal rival.

- Vou ficar muito surpresa se o Corinthians não for campeão hoje. Achava que o Palmeiras iria vencer o jogo da ida. Mas depois da vitória do Alvinegro, mudei radicalmente meu discurso, e agora, afirmo que ficaria muito surpreso com outro resultado sem ser um triunfo do Corinthians - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Até porque, para o Palmeiras se consagrar campeão, pra mim, vai precisar vencer a partida por dois gols de diferença. Se a decisão for para os pênaltis eu acredito mais no Hugo do que no Weverton. Além disso, nos pênaltis o Alviverde tem tido um péssimo aproveitamento. Será um baita clássico - concluiu.

Corinthians x Palmeiras

A decisão do Paulistão tem pesos diferentes para as equipes. No clássico, a equipe alvinegra busca encerra com a sequência de títulos estaduais do rival, que em caso de vitória alcançaria a marca de quatro conquistas seguidas. A última partida da final acontece nesta quinta-feira (27), às 21h35, na Neo Quimica Arena.

