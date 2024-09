Jornalista aponta clássico da Premier League como fator para retorno de centroavantes à Seleção

Gabriel Jesus em ação pelo Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Após a paralisação da Data FIFA, a Premier League retorna em grande estilo neste domingo (15), com Tottenham e Arsenal. Opondo 'figurinhas carimbadas' da Seleção Brasileira, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Neto, do Arsenal, enfrentam Richarlison, um dos principais nomes do ataque do Tottenham.

Da relação, apenas um atleta representou o Brasil na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o zagueiro Gabriel Magalhães. O comentarista do clássico, Mário Marra falou sobre a chance de retorno dos centroavantes brasileiros, à Seleção Brasileira de Dorival Júnior.

- A situação é muito difícil e constrangedora. Pode ser que o Dorival em algum momento recorra a jogadores mais experientes. Acho bem provável que especialmente Gabriel Jesus e Richarlison retornem. São jogadores vencedores, o Gabriel Jesus em diferentes clubes e Richarlison, apesar de não vencer no Tottenham, tem medalha olímpica - iniciou o comentarista, antes de completar:

- Apesar de eu gostar do João Pedro (atacante do Brighton), que merece a convocação, talvez pese em algum momento aquele pensamento: "Preciso de um cara que fez gol em Copa do Mundo", e esse cara é o Richarlison - finalizou.

Tottenham e Arsenal se enfrentam neste domingo (15) às 10h, com transmissão exclusiva da ESPN e Disney+.