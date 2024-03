John Kennedy, do Fluminense, e Viviane Barros reatam casamento e posam juntos

John Kennedy e Viviane Barros posam juntos após reatarem casamento (Foto: Reprodução /Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 16:50 • Rio de Janeiro (RJ)

John Kennedy, do Fluminense, e Viviane Barros reataram o casamento e voltaram a posar juntos na comemoração do aniversário do treinador físico Kadu Fadel. A informação é do jornal "Extra". Os dois também voltaram a se seguir nas redes sociais. Viviane, desconfiada que estava sendo traída, havia terminado o relacionamento.

Eles começarm a dar indícios de que estavam voltando nos últmos dias, quando Viviane compartilhou fotos da filha deles, Vallentina, de 1 ano e 6 meses, com camisa do Fluminense com o nome do pai. John Kennedy também havia curtidoum vídeo em que Viviane mostra peças de roupas da loja dela.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O casal se separou no final de fevereiro, após Vivian ter sido alertada por pessoas próximas sobre supostas traições de John Kennedy. O relacionamento de John Kennedy e Viviane Barros começou no final de 2021. O jogador também é pai de um menino, que nasceu quando ele tinha apenas 18.

O jogador tem mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram. Já Viviane é seguida por mais de 100 mil fãs.