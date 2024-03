Johan Cruyff liberou Romário para pular carnaval?

Cruyff e Romário divulgaram uma história que nunca foi provada (Foto: Reprodução)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 24/03/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Uma das histórias que mais permeia o imaginário dos fãs de futebol é uma suposta envolvendo Johan Cruyff liberando Romário para o carnaval. Mas isso realmente aconteceu?

A história começou com uma declaração feita por Cruyff em 2012, ao jornal francês L’Équipe. Ao ser questionado sobre Romário e seu gosto declarado por festas, contou uma história que viralizou. No caso, um acontecimento relacionado ao carnaval de 1994.

- Uma vez, ele (Romário) veio me perguntar se poderia faltar dois dias de treinos para voltar ao Brasil. Deveria ser carnaval no Rio de Janeiro. Eu respondi: ‘se você fizer dois gols amanhã, te dou dois dias a mais de descanso que o restante da equipe’. No dia seguinte, ele marcou seu segundo gol com 20 minutos de jogo e imediatamente fez um gesto para mim pedindo para sair. Ele me disse: ‘Treinador, meu avião sai em menos de uma hora - contou na época.

Inclusive, foi uma história que continuou sendo replicada por Romário em outras ocasiões. Entretanto, isso nunca foi confirmado.

O Carnaval de 1994 aconteceu entre os dias 12 e 14 de fevereiro. O jogo onde Romário marcou estes gols aconteceu no dia 13, contra o Real Zaragoza. Ou seja, falando em questões de datas, não seria possível o ex-jogador estar no Brasil.

Mas o que Cruyff contou viralizou, o que foi uma dúvida por muitos anos - ainda mais com toda a fama que Romário sempre carregou consigo. O que também chama atenção é que, nas 47 disputas dos dois no mesmo time, o ex-técnico só substituiu Romário no primeiro tempo uma única vez - e o gol marcou em um contexto assim foi em outro jogo, contra o Sevilla.