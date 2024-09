Jogo da NFL no Brasil registra terceira maior audiência da história da modalidade na ESPN

Packers e Eagles realizaram grande jogo em São Paulo (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 15:17 • São Paulo (SP)

A última sexta-feira (6) foi um dia especial para o fã da NFL: pela primeira vez, a liga de futebol americano realizou uma partida na América do Sul. Com o grande evento disputado em São Paulo, a "ESPN" registrou enorme audiência. No geral, sem considerar as partidas do Super Bowl, o duelo disputado no Brasil representou a terceira maior audiência da história da NFL dentro dos canais ESPN.

O jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, válido pela primeira rodada da temporada da NFL, teve uma audiência 224% superior na ESPN em comparação com a média da fase regular da temporada (total target domicílio).

A considerar a partida da temporada regular com maior audiência no último ano, o evento em São Paulo teve uma audiência 55% superior. O jogo em questão foi o duelo entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, em novembro do último ano, em um domingo.

A partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em São Paulo, em relação à temporada passada, ficou atrás apenas do Super Bowl, a grande decisão do futebol americano, quando o Kansas City Chiefs derrotou o San Francisco 49ers e se consagrou campeão.

O jogo no Brasil contou com uma cobertura especial da ESPN, com mais de 80 profissionais presentes na Neo Química Arena e seis horas de transmissão ao vivo. Para este ano, o canal terá mais de 140 jogos para exibir, com correspondente in loco semanalmente nas partidas, RedZone no Disney+ e todas as atrações da liga americana.