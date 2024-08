Copiar Link

Jogadores de futebol profissional do clube Kalmar AIK, da Suécia, se uniram para realizar uma ação em apoio a Markus Heman, atleta da equipe que foi diagnosticado com um câncer severo, segundo o canal Sportbladet. O vídeo dos jogadores raspando o cabelo no vestiário emocionaram internautas do mundo todo. Veja o vídeo acima;

O clube aproveitou a grande comoção gerada pelo vídeo e promoveu uma 'vaquinha' para arrecadar fundos que ajudem Heman com os altos custos do tratamento do câncer. Além disso, o Kalmar destinou toda a verba arrecadada na partida contra um dos seus principais rivais, ao jogador.

- Somos o Kalmar AIK, um time de futebol sueco, e estamos nos unindo em torno de nosso companheiro de equipe e amigo, Markus Heman, que foi diagnosticado com uma forma grave de câncer neste verão. Para mostrar o nosso apoio, dedicamos um jogo a Markus e raspamos a cabeça em sinal de solidariedade. O vídeo tocou corações em todo o mundo e agora estamos transformando esse apoio em ação - Kalmar AIK nas redes sociais sobre as ações.

Com apenas 24 anos, Markus Heman foi diagnosticado com um tumor neuroendócrino, e precisou ser afastado do clube para se dedicar integralmente ao tratamento do câncer.

Emocionado com o gesto dos seus companheiros de equipe, Markus Heman concedeu entrevista ao canal Sportbladet e agradeceu os jogadores do Kalmar pela força neste momento difícil de luta contra o câncer.

- São caras ótimos, muitas lágrimas e alegria. É ótimo que tenha se tornado tão grande, mesmo internacionalmente. Foi um gesto tão legal dos meninos. Quando você tem seu jogo mais difícil da vida… Eles significam tudo, foram incrivelmente bonitos. Tudo, desde raspar os cabelos, tatuar e mostrar apoio doentio. Não tenho palavras suficiente para explicar. Eles são meus melhores amigos e o apoio deles significa muito.