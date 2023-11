O Fluminense foi campeão da Libertadores no início do mês ao bater o Boca Juniors, no Maracanã. Os rivais do Tricolor não tiveram a mesma sorte em 2023. O Botafogo deixou escapar grande vantagem no Brasileirão, o Flamengo, que ainda briga pelo torneio, colecionou vices no ano, enquanto o Vasco briga para não cair.