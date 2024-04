Jogadora de futebol é assassinada na Argentina

Florencia Guiñazú, jogadora do Argentino de Mendoza, foi encontrada morta (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 16:31 • Cuyo (ARG)

Florencia Guiñazú, jogadora do Argentino de Mendoza, de 30 anos, foi encontrada morta dentro do quarto que dividia com o companheiro Ignacio Agustín Notto, de 32 anos, que depois do crime se suicidou. A informação é do jornal "La Nacion" e foi publicada pelo "O Globo".

Na janela, um cartaz revelava o horror: "Liguem para o 911. As crianças estão sozinhas". Presume-se que o feminicida tenha escrito antes de tirar a própria vida. Florencia foi espancada e estrangulada. O feminicídio chocou a região de Cuyo e todo o país.

Em novembro de 2023, um vizinho encontrou Florencia perto de sua casa, em estado de choque. Segundo o portal de notícias local "El Sol", ela foi agredida e trancada no banheiro do apartamento. Houve uma denúncia por violência de gênero. O Ministério Público tomou depoimento de Notto, mas a investigação não avançou por falta de provas.

No entanto, as situações de violência não cessaram. Fontes da investigação citadas pelo "El Sol" afirmaram que as brigas eram constantes nos últimos tempos.