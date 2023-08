- Meu maxilar quebrou em vários lugares. Não consigo comer do lado esquerdo da boca. Eu tenho problemas com meus dentes. Não consigo mais cheirar direito e tomei vários medicamentos diferentes pelo meu clínico geral para tratar vários problemas contínuos. Tenho visitado regularmente meu clínico geral desde a agressão. Tenho danos nos nervos do rosto do lado esquerdo e minhas papilas gustativas estão danificadas - disse a mulher em depoimento no tribunal.