O aliciamento aconteceu por meio de mensagens entre o apostador e o atleta. O goleiro recebeu uma oferta de R$ 10 mil para sofrer dois gols no primeiro tempo do jogo, disputada na terça-feira (9), pela terceira rodada do grupo 32.

Com isso, o jogador foi direto para a FPF denunciar o caso. O delegado a frente do caso, Cesar Saad, da Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), identificou o autor como Jiuliano José da Silva Bezerra. O indivíduo confessou o aliciamento e foi indiciado pelo crime de manipulação de resultado previsto na Lei Geral do Esporte.

A Federação Paulista de Futebol informa que tomou conhecimento de uma suposta tentativa de manipulação de resultado antes da partida Nacional-SP x Avaí-SC, pela Copa São Paulo de Futebol Jr., realizada na terça-feira (9), e imediatamente acionou o Polícia Civil e a Stats Perform, empresa parceira responsável pelo monitoramento de casas de apostas em todo o mundo. A denúncia recebida e a consequente ação preventiva da FPF impediram a concretização da suposta tentativa de manipulação. A FPF tem realizado uma ofensiva contra a manipulação de jogos nesta Copinha por meio de palestras preventivas para todos os atletas, membros de comissões técnicas e diretores das sedes com orientações e diretrizes. A FPF é a entidade esportiva pioneira no combate à manipulação de competições e resultados, com ações práticas desde 2015, pela criação do Comitê de Integridade, monitoramento de partidas em tempo real e acordo de cooperação firmado em 2020 com a SIGA (Sport Integrity Global Alliance), principal organização de integridade no esporte.

— Diz a nota da FPF.