A justiça do Rio de Janeiro intimou Iran Santana Alves, o Luva de Pedreiro, a mostrar seus extratos de ganhos dos últimos 12 meses, com risco de pagar uma multa de R$ 50 mil caso não cumpra a ordem. O motivo da intimação é o fato do Tribunal de Justiça do Rio alegar que o influenciador não depositou o valor correto em alguns meses, de acordo com o contrato com o ex-empresário Allan Jesus.