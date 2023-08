Desde que foi vista trocando carícias com Tom Brady, no final de julho, Irina Shayk tem sofrido 'perseguição' dos fãs de Cristiano Ronaldo - com quem a modelo se relacionou por cinco anos. Os admiradores do jogador do Al-Nassr invadem suas redes sociais com frequência para compartilhar fotos do português e de Georgina Rodríguez, esposa do craque.