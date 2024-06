Internautas detonam postura de torcedores do Flamengo no Maracanã: ‘Lamentável’

Internautas criticaram torcedores do Flamengo por vaias a Lorran (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 20:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Cruzeiro no Maracanã por 2 a 1, neste domingo (30), e abriu vantagem na liderança do Brasileirão. Contudo, a atitude de parte dos torcedores do Flamengo foi criticada nas redes sociais. No estádio, alguns rubro-negros vaiaram o garoto Lorran, de 17 anos.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Lorran passou a ganhar mais oportunidades em 2024 e teve boas atuações nas últimas semanas. No entanto, contra o Cruzeiro, o meia não fez bom primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Os próprios torcedores do Flamengo na web criticaram os que vaiaram o jovem no estádio.

Veja os comentários nas redes sociais: