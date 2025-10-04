IA da Rodada #27: ferramenta prevê resultados do fim de semana no Brasileirão
Clássico entre São Paulo e Palmeiras acontece movimenta o domingo (5)
O Brasileirão caminha para a reta final, e a Meta IA fez uma previsão para a 27ª rodada do torneio, que começa neste sábado (4). De acordo com a inteligência artificial do WhatsApp, o clássico entre São Paulo e Palmeiras terminará com a vitória Alviverde, enquanto o líder Flamengo vai bater o Bahia fora de casa.
No sábado, às 18h30, Internacional e Botafogo fazem duelo de gigantes no Beira-Rio, e para a Meta IA, a partida terminará empatada em 1 a 1. Mais tarde, às 21h, o Corinthians recebe o Mirassol na Neo Química Arena, com vitória por 2 a 0 segundo a inteligência artificial.
São Paulo e Palmeiras fazem o clássico no domingo (5), às 16h, e para a ferramenta do WhatsApp, o Alviverde vencerá por 2 a 1. Para o jogo do Flamengo contra o Bahia, às 18h30, a inteligência artificial projetou o resultado de 2 a 1 para o Rubro-Negro. Para o último jogo da rodada, entre Cruzeiro e Sport, às 20h30, a Meta IA palpitou 3 a 0 para o time mineiro.
Palpites da Meta IA para a rodada do Brasileirão:
Internacional 1 x 1 Botafogo
Fluminense 2 x 1 Atlético-MG
Bragantino 2 x 2 Grêmio
Corinthians 2 x 0 Mirassol
Vasco 2 x 0 Vitória
São Paulo 1 x 2 Palmeiras
Bahia 1 x 2 Flamengo
Juventude 1 x 1 Fortaleza
Ceará 1 x 1 Santos
Cruzeiro 3 x 0 Sport
