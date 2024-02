O atacante Hulk foi às redes sociais após a eliminação do Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (21). Ídolo do Atlético-MG, o jogador comemorou a vitória do Sousa, da Paraíba, terra natal do atleta, e afirmou que o "sertão paraibano está em festa". Confira no vídeo acima: