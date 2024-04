Hulk revela que vai se casar e entrega data da cerimônia

Hulk e Camila Ângelo (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 17:35 • Belo Horizonte (MG)

O atacante Hulk, do Atlético-MG, revelou que vai se casar com Camila Ângelo ao mostrar nos Stories do seu perfil no Instagram os bastidores de um ensaio com a médica, que está grávida do segundo filho. A informação foi publicada pelo "O Globo".

Ele contou a novidade ao gravar um vídeo com o fotógrafo Davi Nascimento.

- Aqui com o meu parceiro Davi mais uma vez. Nosso fotógrafo. No fim do ano a gente te espera na Paraíba para registrar, fotografar, o nosso casamento, que será abençoado por Deus. No fim do ano estamos juntos - disse Hulk.

O jogador assumiu publicamente o relacionamento com Camila em dezembro de 2019. Em 2020 surgiram rumores de que Hulk havia oficializado a união com Camila em cerimônia íntima. Apesar de nunca ter falado publicamente sobre o assunto, o craque celebrou a data em 29 de abril de 2022 em rede social.