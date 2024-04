Guilherme Arana, do Atlético-MG, faz publicação em homenagem ao filho no Dia da Conscientização do Autismo

O Dia da Conscientização do Austismo é celebrado em 2 de abril (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 19:05 • Belo Horizonte (MG)

Arana, lateral do Atlético-MG, homenageou seu filho Guilherme, de quase três anos, no Dia da Conscientização do Austismo. O menino foi diagnosticado com o transtorno, e o jogador falou em suas redes sociais sobre o assunto.

- Filho, eu sonhei com você a vida inteira eu pedia pra Deus nas orações, eu sonhei com você antes de você chegar. Mas nem imaginava o amor que ia sentir por você, eu aprendo com voce todos os dias, e desde que nós descobrimos o autismo parece que aprendo todo dia o triplo - escreveu o lateral.

Arana comentou mais sobre o Transtorno do Espectro Autista, e também fez um pedido pela conscientização do assunto.

- Eu sinto um orgulho de você que não cabe dentro de mim, quero que o mundo inteiro saiba que o autismo só te torna ainda mais único e especial. Que no dia de hoje a gente não só poste nas redes sociais, mas como também pesquise e aprenda mais sobre o autismo pra tornar o mundo deles cada dia melhor. “Não queremos mudar a forma com que nossos filhos veem o mundo. Queremos mudar a forma como o mundo vê nossos filhos" - completou o jogador.

O Atlético-MG também fez uma publicação de conscientização sobre o dia.