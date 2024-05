Guardanapo em que Messi assinou ‘primeiro contrato’ é vendido em leilão por valor milionário

Messi assinou contrato com o Barcelona em 2000 (Foto: Pau Barrena/ AFP)







Publicada em 17/05/2024

O guardanapo em que Lionel Messi assinou seu "primeiro contrato" profissional foi leiloado por US$ 965 mil (R$ 4,9 milhões). O então adolescente argentino assinou o rascunho aceitando a proposta do Barcelona. O “contrato” foi escrito com caneta azul pelo então diretor esportivo do time catalão, Carles Rexach. A informação é do jornal "O Globo".

“Em Barcelona, em 14 de dezembro de 2000 e na presença dos senhores Minguella e Horacio, Carles Rexach, secretário técnico do FC Barcelona, compromete-se sob sua responsabilidade e apesar de algumas opiniões em contrário, a assinar com o jogador Lionel Messi, desde que mantenhamos aos valores acordados”, diz o contrato improvisado.

Guardanapo em que Messi assinou ‘primeiro contrato’ (Foto: Divulgação)

Um teste para Messi foi organizado em setembro de 2000 por Rexach, ex-jogador e ex-treinador do Barcelona, e Josep Minguella, assessor de transferências do clube, organizaram um teste para Messi em setembro de 2000. O agente argentino Horacio Gaggioli, levou Messi para fazer os testes no clube catalão, também estava à mesa e foi outro a assinar o guardanapo.

O anúncio do leilão, feito pela casa Bonhams, descreveu a assinatura do "contrato" da seguinte forma:

“Foi uma forma pouco ortodoxa de confirmar o interesse num dos jovens jogadores mais promissores do mundo, mas o recrutamento de Messi não foi isento de obstáculos - a sua altura era um problema, a quantidade de dinheiro a ser gasta num jogador de 13 anos era outro.”

No dia 14 de dezembro de 2000, Rexach, Minguella e Gaggioli se encontraram para almoçar em um clube de tênis. Rexach puxou um guardanapo de papel de um dispensador que estava sobre a mesa e começou a escrever. O papel, medindo apenas 16,5 x 16,5 cm, deu resultado e, naquela noite, o então presidente do Barcelona, Joan Gaspart, deu sinal verde para o acordo.